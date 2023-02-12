تعليق نجم الهلال السعودي بعد فضية مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - علق لوسيانو فييتو نجم نادي الهلال السعودي، على تتويج فريقه بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية التي استضافت المغرب فعاليتها بالنسخة الحالية.

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وحصل الهلال على الميدالية الفضية لخسارته من ريال مدريد بنتيجة 5/3، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

وقال لوسيانو فييتو في تصريحات عقب المباراة "كانت مغامرة جملية في البطولة تمنيت أن تختتم بشكل أفضل لأننا مثلنا الهلال والمملكة العربية السعودية لكننا واجهنا خصم قوي لا يرحم".

وأتم لاعب الهلال "كل جهدي اليوم كان لصالح الفريق وجميع الأرقام التي أحققها تصب لصالح الهلال وأشكر اللاعبين لمساعدتهم

لي".

يعود فريق الهلال لاستكمال منافسات الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء في إطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن.

تقام مباراة الهلال والفيحاء، مساء الأربعاء الموافق منتصف الشهر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، من 15 مباراة فقط برصيد 32 نقطة، بينما الفيحاء يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.