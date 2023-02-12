أحمد عادل: كهربا هو الحل السحري لكولر في خط هجوم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر أحد اللاعبين الذي يستحق للتواجد بشكل أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد عادل في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني:" الأهلي قدم مباريات جيدة في بطولة كأس العالم للأندية وظهر بمستوى طيب.

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وأضاف:" أري أن محمود عبد المنعم كهربا هو الحل بالنسبة للمدرب السويسري مارسيل كولر في الهجوم خاصة أن كهربا يمتاز باستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

وفرط الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين

في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتُعد هذه المرة، هي الثانية التي يحصل فيها الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية؛ إذ أنه كان قد حصل على نفس المركز في نسخة 2012.

وخسر الأهلي على يد فلامينجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب طنجة، وحسم الفريق البرازيلي المركز الثالث بمونديال الأندية وحل الأهلي رابعًا.

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