كولر: ارتكبنا أخطاء ساذجة.. محمد شريف أهدر فرصة هدف 1000%

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن فريقه ارتكب أخطاءً ساذجة أمام فلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية، مشيرًا أن محمد شريف أهدر فرصة هدف محقق بغرابة شديدة.

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وقال كولر في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة الأهلي وفلامنجو "تأخرنا في النتيجة بعد دخولنا اللقاء بشكل غير جيد لكننا نجحنا في السيطرة على المباراة مجددا وحققنا التعادل. خرجنا بتعادل مستحق في الشوط الأول".

وأضاف المدرب السويسري "في الشوط الثاني ضغطنا وسجلنا الهدف الثاني لكننا أهدرنا فرصة 1000% هدف كان سيقتل اللقاء وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 3-1 ثم بعد ذلك تعرضنا للطرد وتغيرت المباراة، وارتكبنا أخطاء ساذجة في هذا المستوى التنافسي تكون صعبة جدا ولا تناسب هذا المستوى".

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور

التمهيدي ونجح الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز في مباراته الثانية على سياتل الأمريكي بهدف.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارتين ثقيلتين من ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية برباعية لهدف، قبل خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

يستعد الأهلي لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني السوداني، يوم السبت المقبل، في مستهل دور مرحلة المجموعات، حيث يتواجد الأحمر في المجموعة الثانية التي تضم فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.