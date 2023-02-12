الأهلي يمنح كل لاعب 150 ألف جنيه بعد احتلال المركز الرابع في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن النادي الأهلي يستحق التحية رغم الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" مسؤولي النادي الأهلي قرروا، برئاسة محمود الخطيب منح كل لاعب في الفريق 150 ألف جنيه وفقا للائحة الفريق التي تم الاتفاق عليها قبل انطلاق البطولة.

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وحصل النادي الأهلي علي 2 مليون دولار نظير احتلاله المركز الرابع في البطولة أي ما يقرب من 60 مليون جنيه، وقدم فريق الأهلي أداء ونتيجة قويه في أول مباراتين له في البطولة التي أقيمت علي الأراضي المغربية.

ونجح الأهلي في الفوز علي أوكلاند سيتي في المواجهة الأولي، ثم الفوز علي سياتل الأمريكي ،قبل أن يهزم مرتين متتاليتين أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

ثم أمام فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين والتي أقيمت مساء السبت في أخر مباريات المارد الأحمر في البطولة.

وخسر الأهلي على يد فلامينجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب طنجة، وحسم الفريق البرازيلي المركز الثالث بمونديال الأندية وحل الأهلي رابعًا.

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