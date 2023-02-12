كولر يوبخ لاعبي الاهلي بعد رباعية فلامنجو البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتابه حالة من الغضب الشديد، بعد الخسارة القاسية أمام فلامنجو البرازيلي.

بركات: الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية " كولر عنف لاعبي الأهلي، وأكد على أن الأخطاء القاتلة هي التي كلفت الفريق ضياع الميدالية البرونزية والخسارة للمباراة الثانية علي التوالي ".

وفرط الاهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي ونجح الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، قبل

أن يفوز في مباراته الثانية على سياتل الأمريكي بهدف.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارتين ثقيلتين من ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية برباعية لهدف، قبل خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

يستعد الأهلي لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني السوداني، يوم السبت المقبل، في مستهل دور مرحلة المجموعات، حيث يتواجد الأحمر في المجموعة الثانية التي تضم فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.