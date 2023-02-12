شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا فى دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق فيوتشر شريط مبارياته فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على إسكو دي كارا فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المشاركة هى الأولى لفيوتشر فى البطولة القارية منذ تأهله إلى الدوري المصري الموسم الماضي.

تقام مباراة فيوتشر وإسكو التوجولي على ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي، في السادسة مساء اليوم الأحد، ورفض الجهاز الفني لفيوتشر منح لاعبيه أى راحة، وفضل السفر إلى توجو بعد الانتهاء من مواجهة البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء الماضي، لتتوجه بعثة الفريق مباشرة برئاسة أيمن منصور عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة للسفر إلى توجو استعداداً للقاء المرتقب.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، بأصحاب الخبرات فى الفريق، خاصة سعد سمير قائد الفريق ومحمود عبد الرحيم جنش، نظرا لخبراتهما الكبيرة فى المباريات الأفريقية التي سبق لهما خوضها سواء مع الأهلي أو الزمالك، لتوجيه زملائهما قبل اللقاء المرتقب لفيوتشر مع إسكو.

طاقم تحكيم تشادي لمباراة فيوتشر وإسكو

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

مشوار فيوتشر فى الكونفدرالية

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

عمر كمال يغيب عن مباراة فيوتشر وإسكو

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، سعد سمير، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، محمد رضا بوبو.