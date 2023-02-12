شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى منافسات الجولة الـ18 للدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، ويلتقى فى السادسة مساء اليوم غزل المحلة مع المقاولون العرب بملعب الأول، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة وعلى رأسها مباراة الزمالك مع سموحة.

وتأجلت مباراة الأهلى مع الإسماعيلى فى هذه الجولة لانشغال المارد الأحمر بالمشاركة فى كأس العالم للأندية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الأهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشرة للدورى المصرى

الأحد 12 فبراير

سيراميكا & المصري..6 مساء

الاثنين 13 فبراير

سموحة & الزمالك..7 مساء

الخميس 16 فبراير

فيوتشر & حرس الحدود..5 مساء

بيراميدز & إنبى..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.