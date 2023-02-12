فلامنجو البرازيلي يهزم الأهلي المصري ويحصد برونزية المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد فريق فلامنجو البرازيلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2 أمس، في مباراة تحديد المركز الثالث.

واضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ69 بعد طرد خالد عبدالفتاح.

وتمكن فلامنجو من استغلال النقص العددي بصفوف الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق بيدرو، ثم سجل جابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يختم بيدرو أهداف فلامنجو الأربعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الأهلي ورقمه القياسي

أضاف فريق فلامنجو الميدالية البرونزية للميدالية الفضية التي حصل عليها في نسخة 2019، عندما خسر في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بـ22 لقاء.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض فلامنجو سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل بدأ الأهلي اللقاء بحذر دفاعي خوفا من تلقيه هدف مبكر يربك حساباته.

وفي الدقيقة التاسعة، وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فلامنجو بعدما قام علي معلول بعرقلة جويلرمو فاريلا داخل منطقة الجزاء.

وسدد جابرييل باربوسا ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة 10

وفي الدقيقة 38 سجل أحمد عبد القادر هدف التعادل عندما لعب علي معلول ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عبد القادر بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

سيطرة فلامنجو

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من الطرفين وكان الحذر هو السمة السائدة على مجريات اللقاء، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من هذا الشوط.

وفي الدقيقة 60 توغل أحمد عبد القادر بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 77 سجل فلامنجو هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضة من الجانب الأيمن ليخرج الشناوي من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة لكنه فشل في إبعادها بشكل سليم لتصل الكرة إلى بيدرو الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 82 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق فلامنجو بعدما لمست الكرة يد محمد هاني.

وسدد جابرييل ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 85 مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفلامنجو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل فلامنجو الهدف الرابع.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز فلامنجو 4 / 2، وحصوله على الميدالية البرونزية.