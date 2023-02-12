سان جيرمان يخطط لإكمال صفقة زياش

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وحسب تقارير إعلامية حاول الفريق الباريسي، ضم زياش في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب تأخر تشيلسي في إرسال المستندات الصحيحة.وقالت شبكة «لو سبورت 10» الفرنسية، أمس، «إن زياش ما يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي سان جيرمان حتى الآن، لا سيما أن اللاعب المغربي لم يعد مرغوبا فيه في نادي تشيلسي، بعد إبرام الفريق صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة».
من جانبها، كشفت صحيفة «الديلي تلغراف» الإنجليزية، أن باريس سان جيرمان يخطط للعودة في الصيف المقبل لإكمال صفقة التعاقد مع زياش.
كما توقعت شبكة «ESPN» الرياضية، ألا تعترض إدارة تشيلسي على رحيل زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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