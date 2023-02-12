نتائج الجولة الـ16 تشعل صراع صدارة دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق النصر بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين في جولته السادسة عشرة، بعد تغلبه على مستضيفه الوحدة برباعية جاءت عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو رفع معها رصيده النقطي إلى 37.

وفي جدة امتدت احتفالية النمور الاتحادية عقب تحقيق الفريق بطولة السوبر السعودي، بعد أن دكوا شباك العدالة بخماسية نظيفة، ليقفز معها للمركز الثاني بذات الرصيد وبفارق الأهداف.

في حين سحق ليوث الشباب ضيفهم الباطن برباعية وضعته في ثالث الترتيب، مواصلا معها مطاردة المتصدر والوصيف بنفس الرصيد 37 نقطة.

وفي بريده تمكن الفتح من قلب الطاولة على التعاون بواسطة العازف فراس البريكان، عقب تقدم أصحاب الأرض بجزائية كاكو في شوط المباراة الأول، حيث انتزع الفتح النقاط الثلاث بنتيجة هدفين مقابل هدف ليرفع رصيده النقطي إلى 25 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون على النقطة 30.

فيما عاد فريق الطائي لنغمة الانتصارات أمام ضيفه الاتفاق بثنائية نظيفة، عمق معها جراح فارس الدهناء، في حين قلب الرائد الطاولة في وجه ضيفه أبها بثلاثية مقابل هدف، متجاوزا عثراته الأخيرة.

الدون يسطع في الشرائع

انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر بتسجيله رباعية في شباك عبدالقدوس عطية حارس الوحدة على مدار شوطي اللقاء، سجل معها رقما جديدا في دوري روشن السعودي للمحترفين كأول لاعب يسجل سوبر هاتريك هذا الموسم.

العقرب يسجل أجمل أهداف روشن

واصل البرازيلي رومارينهو مهاجم فريق الاتحاد نجوميته المطلقة بتسجيله واحدا من أجمل أهداف دوري روشن السعودي للمحترفين في شباك العدالة بطريقة سينمائية بعد أن حول عرضية هنريكي بمقصية لم يشاهدها حارس العدالة إلا وهي تسكن الشباك.

مدرج العميد يواصل الإبهار

صورة مبهرة قدمها جمهور الاتحاد في مدرجات الجوهرة في ليلة احتفاليتها بكأس السوبر وبحضور فاق 53990 مشجعا اكتظت بهم جنبات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليواصل صدارته للحضور الجماهيري بـ273349 مشجعا.

الكلين شيت التاسع للعملاق جروهي

حافظ حامي عرين الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي على نظافة شباك للمرة التاسعة هذا الموسم، مقتربا من رقم عملاق آسيا الحارس الدولي المعتزل محمد الدعيع صاحب الـ14 كلين شيت في تاريخ الدوري السعودي، إذ لا زالت الفرصة متاحة أمام البرازيلي جروهي لكسر رقم الدعيع فيما تبقى له من مباريات هذا الموسم مع فريقه الاتحاد.

حمدالله يصل للمئوية بالدوري السعودي

احتفل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد بوصوله للمئوية في الدوري السعودي بعد تسجيله هدفين في مرمى العدالة، بعد101 مباراة خاضها مع الاتحاد والنصر، بفارق مباراة واحدة عن السومة الذي سجل أول 100 هدف بعد 102 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يكسر فيها اللاعب المغربي رقما قياسيا للسومة في الدوري السعودي، بعد أن كان اللاعب السوري أسرع لاعب يسجل 50 هدفا.

ورفع حمدالله عدد أهدافه إلى 11 هدفا هذا الموسم، بفارق هدفين فقط عن المتصدر البرازيلي تاليسكا الذي يتربع على صدارة الهدافين برصيد 13هدفا، في حسن يتساوى حمدالله مع مهاجم الشباب البرازيلي كارلوس جونيور بـ11 هدفا.

وعقب انتهاء المباراة، احتفل لاعبو الاتحاد بإنجاز حمدالله، حيث تشاركوا صورة جماعية بقميص للمهاجم الدولي يحمل رقم 100.

الجولة الـ16 الأعلى تهديفا

شهدت الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الأعلى تسجيلا للأهداف بواقع 26 هدفا، كان نصيب الأسد فيها في مواجهة الاتحاد والعدالة بخماسية نظيفة في حين جاء بالمرتبة الثانية مباراة النصر والوحدة ومباراة الشباب والباطن.

الدانة يرتب أوراقه

استغل البرتغالي بيدرو مانويل مدرب الخليج تأجيل مواجهة فريقه أمام الهلال لانشغال الأخير بلعب نهائي بطولة كأس أندية العالم، لترتيب أوراق فريقه قبل مواجهة ضمك السبت المقبل بالجولة 17.

المقاتل رادوي يحقق أول فوز مع الأشهب

سجل الروماني رادوي مدرب فريق الطائي أول فوز له بالدوري السعودي كمدرب، منذ توليه المهمة مع الأشهب، من أمام الاتفاق بهدفين نظيفين، وصل معها للمركز التاسع بـ21 نقطة.