بيع قميص الدون في مزاد لصالح ضحايا الزلزال

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وأدى زلزال بقوة 7.7 درجة الاثنين في تركيا إلى انهيار مبان متعددة ومقتل آلاف الأشخاص، من بينهم لاعب كرة قدم محترف.وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس موقعا، وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.
وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدا لما حدث في تركيا».
وتابع، «نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال».
وأكد ديميرال إنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.
ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس، وأصبح الآن يلعب مع فريق أتالانتا، وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.
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