انطلاق كأس العالم للدراجات الاستعراضية بالدرعية

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وشهد اليوم الأول حضورا جيدا من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالميا في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور، حيث يتم تعليمهم الأساسيات وممارسة هذه الرياضات، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية؛ لزيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليميا وعالميا، كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الفرص والبيئة الجاذبتين للفعاليات والاستثمار في القطاع الرياضي، وتحقيق التميز محليا وعالميا، ورفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في الدرعية التاريخية، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، خلال المدة من 10 إلى 18 فبراير الجاري وذلك في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وشهد اليوم الأول حضورا جيدا من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالميا في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور، حيث يتم تعليمهم الأساسيات وممارسة هذه الرياضات، من خلال تنمية مواهبهم وتمكينهم من الاحتكاك بالخبرات العالمية؛ لزيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليميا وعالميا، كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الفرص والبيئة الجاذبتين للفعاليات والاستثمار في القطاع الرياضي، وتحقيق التميز محليا وعالميا، ورفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة الرياضية الدولية.

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