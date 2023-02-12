اتفاق اتحادي مع كورنادو على الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق شفهي مبدئي مع المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول إيغور كورنادو، لتمديد عقده وتفعيل الموسم الاختياري الثالث والمذكور مسبقا في عقده الاحترافي؛ ليكون ضمن لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل.

وأبدى اللاعب سرعة استجابة في الموافقة على تفعيل بند الموسم الثالث والذي كان اختياريا بالتفاوض بين الطرفين، إلا أنه يجد نفسه مع المجموعة الحالية بقيادة المدير الفني للفريق نونو سانتو إلى جانب مواطنيه البرازيليين: رومارينهو، وهنريكي وجروهي.

وكانت إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي هي من تعاقدت مع اللاعب حيث تولى ملف هذه الصفقة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول الكروي أحمد كعكي.

حيث تم الإعلان عن التعاقد معه في السابع من يوليو 2021 قادما من نادي الشارقة الإماراتي، حيث كانت حصة النادي الإماراتي من انتقال اللاعب 9 ملايين يورو بينما حصة اللاعب فهي 10 ملايين يورو لعامين.

من جهة أخرى، تعرض مهاجم فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله لإصابة بسيطة أثناء مشاركته مع فريقه، حيث سيعرضها على الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات أو منحه راحة وجلسات علاجية.

إلى ذلك، رشحت تقارير صحفية برازيلية هدف رومارينيو لاعب اتحاد جدة، في مرمى العدالة لجائزة بوشكاش، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأجمل الأهداف.

وسجل رومارينو هدفا رائعا، عندما ارتقى في الهواء، وتعامل مع كرة عرضية وصلته من مواطنه برونو هنريكي، بلعبة خلفية مزدوجة، فوجئ بها كل من في الملعب مستقرة بالشباك، افتتح به أهداف فريقه في المباراة التي انتهت ب (5-0).

وأوضح تقرير نشرته شبكة «ESPN Brazil» «جائزة بوشكاش.. سجل رومارينيو هدفا رائعا على طريقة رونالدو واحتفل مثل رونالدينهو».

وأضاف التقرير، «اشتهر رومارينيو بأهدافه التاريخية عندما كان يدافع عن ألوان فريق كورنثيانز البرازيلي، وعاد ليلفت الأنظار في السعودية بهدف رائع».

وحول الهدف الذي سجله في شباك العدالة، قال اللاعب: «إنه اتخذ قرارا ارتجاليا لا يتكرر كثيرا خلال مسيرته الرياضية، وهو سعيد به، ويتمنى أن يحدث مجددا في المباريات المقبلة، وأن يوفق في تسجيل الأهداف التي تسعد الجماهير».