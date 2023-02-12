شكرا لقرائتكم خبر يد الروضة تقبض على بطولة الأولى وتصافح الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الروضة لقب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023م بشكل رسمي قبل جولة من الختام، وتأهل إلى منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم القادم، بعد تحقيقه الانتصار السادس عشر في البطولة على فريق السلام بنتيجة (34-27)، ورفع رصيده إلى 34 نقطة انفرد بها بصدارة سلم الترتيب.

وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة الحادية والعشرين (قبل الأخيرة). عن تغلب العدالة على هجر بنتيجة (30-24)، وحقق الخويلدية الانتصار على الفيحاء (22-20)، وكسب الهداية نظيره الفتح (38-33)، وبنفس النتيجة انتصر الجزيرة على الثقبة، وفاز الجيل على النجوم (27-34).

وبهذه النتائج يتصدَّر فريق الروضة سلم الترتيب بـ34 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة بالمركز الثاني بـ31 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثا بـ30 نقطة، وبفارق الأهداف عن هجر الذي يأتي رابعا بالرصيد نفسه، ويحل في المركز الخامس الهداية بـ29 نقطة، ثم الفتح سادسا بـ28 نقطة، والسلام سابعا بـ20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ15 نقطة، وبعده الجيل تاسعا بـ13 نقطة، ثم الفيحاء عاشرا بـ12 نقطة، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ10 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.

وتأكد هبوط فرق: النجوم والجزيرة والفيحاء إلى بطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية، على أن يتأكد في الجولة القادمة الأخيرة الفريق الرابع الذي سيهبط برفقتهم، من بين فريقي الثقبة والجيل، فيما ستتنافس فرق: العدالة والخويلدية وهجر والهداية على حجز البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز.