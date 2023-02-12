شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثلاثي المصري "محمد أبو الغار، ومروان الشوربجي، ويوسف سليمان"، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في نصف نهائي البطولة كالتالي:

ـ يوسف سليمان ومروان الشوربجي

ـ محمد أبو الغار والبيروفي دييجو إلياس

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.