شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: مواجهة الترجى مع شباب بلوزداد ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن مباراة فريقه ضد المريخ السوداني كانت صعبة على فريقه رغم السيطرة على المباراة، ولكن كان هناك تخوف من اللاعبين، بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين في البطولة الأفريقية بدون خبرات بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين صغار السن.

وقال معلول، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "دخلنا مباراة المريخ متأخرين في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول".

وتابع: "المريخ لعب دفاع منطقة ولعب بطريقة 5 / 4 / 1 وأجرينا تغييرات وجاء الهدف متأخرا ولكن سعداء بتحقيق الفوز".

وشدد معلول على أن مباراة شباب بلوزداد ستكون صعبة على الترجي والمجموعة صعبة وستكون مفتوحة والفريق الذي يجيد تحقيق الفوز خارج أرضه ستكون له أفضلية، وشاهدت مباراة الزمالك وشباب بلوزداد وعجبني أنها كانت مباراة مفتوحة من الفريقين، وكان هناك استحواذ من الفريق الجزائري خارج أرضه ولعب مباراة كبيرة.