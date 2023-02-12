سعد سمير: صنعنا تاريخا لفيوتشر بأفريقيا.. ونسعى لاستكمال الإنجاز

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القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن سعادته الشديدة بالترحاب الذي وجده فريقه منذ الوصول إلى توجو، استعدادا لمواجهة نظيره أسكو كارا، اليوم، بالكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب كل من، أسكو كارا التوجولي، الجيش الملكي المغربي:

ويحل فيوتشر ضيفًا على نظيره أسكو كارا بطل توجو، الأحد، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سعد سمير، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سعداء بالتواجد هنا في توجو، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال منذ لحظة وصولنا".

وأضاف: "صنعنا تاريخ لنادي فيوتشر بالتواجد في دور المجموعات في المشاركة الأولى بالبطولة، ونسعى لاستكمال الانجاز خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "لدينا طموح كبير كلاعبين وهذا بفضل رغبة المدير الفني الذي دائما ما يلعب للفوز، لدينا رغبة كبيرة في صناعة تاريخ جديد لفريقنا في البطولات الأفريقية".