موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعود فريق الهلال لاستكمال منافسات الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء في إطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن.

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وانهى الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في النهائي بنتيجة 5/3، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب " المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله".

وسجل ريال مدريد 5 أهداف بأقدام فينيسيوس جونيور "هدفين"، وكريم بنزيما وفالفيردي "هدفين"، بينما سجل ثلاثية الهلال السعودي في المباراة موسى ماريجا ولوسيانو فييتو "هدفين".

تقام مباراة الهلال والفيحاء، مساء الأربعاء الموافق منتصف الشهر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، من 15 مباراة فقط برصيد 32 نقطة، بينما الفيحاء يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.