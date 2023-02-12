بركات: هذا المدرب مطروح على طاولة الزمالك لخلافة فيريرا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد بركات أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لن يصبر كثيرا على جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق الحالي حال عدم تحسن النتائج.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نجوم الزمالك مستواهم متراجع للغاية"، أضاف: "مرتضى منصور مش هيصبر كتير على فيريرا، الجمهور مش مستحمل والنتائج صعبة".

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وواصل نجم الكرة المصرية السابق: "مباراة المريخ السوداني حاسمة في مصير فيريرا للغاية"، واختتم: "اسم خالد جلال مرشح للانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك".

بركات: الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم

علق محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على حصول الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية،

قال بركات: "كان سهل جدا وفي المتناول للاعبي الأهلي تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

أضاف: "مستوى الأهلي في البطولة بشكل عام طمع جماهير الأهلي بشكل كبير"، واصل: "عدم ظهور فلامنجو بشكل قوي أمام الهلال جعل لاعبي الأهلي تستسهل المباراة".

واختتم: "الأهلي دفع تمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية،

كان في ضغط أسفر عن حالة طرد لخالد عبد الفتاح أثرت على الأهلي كثيرا".

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