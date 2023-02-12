مجدي عبدالغني يختار الأفضل بين كولر وموسيماني ويوضح السبب

ياسر رشاد - القاهرة - اختار مجدي عبدالغني نجم الكرة المصرية السابق، المدرب الأفضل بين مارسيل كولر المدرب الحالي للنادي الأهلي وبيتسو موسيماني المدرب السابق.

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وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية " مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي افضل من السابق بيتسو موسيماني ، وقدم مستوي جيد مع الفريق فى البطولة ومشرف.

وأضاف نجم الأهلي السابق " كولر يقوم بعمل هجومي وجمل رائعة بشكل جميل مع الأهلي واستطاع أن يكون ند قوي أمام ريال مدريد وفلامنجو.

ويقدم كولر مستويات مميزة مع النادي الأهلي منذ استلامه

المهام الفنية في الصيف الماضي، حيث لم يتلق أي خسارة في جميع المسابقات في الموسم الحالي باستثناء آخر خسارتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

وعن مستوى الأهلي في مونديال الأندية " الأهلي قدم مباريات كبيرة فى كأس العالم للأندية ، وأكثر الفرق كان مضغوط بسبب لعب 4 مباريات فى عدد أيام قليل، ومجهود بدني كبير ".