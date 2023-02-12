بركات: الأهلي دفع ثمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على حصول الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب بعد الهزيمة على يد فلامينجو البرازيلي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان سهل جدا وفي المتناول للاعبي الأهلي تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

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أضاف: "مستوى الأهلي في البطولة بشكل عام طمع جماهير الأهلي بشكل كبير"، واصل: "عدم ظهور فلامنجو بشكل قوي أمام الهلال جعل لاعبي الأهلي تستسهل المباراة".

واختتم: "الأهلي دفع تمن شكوى فلامنجو من التحكيم في كأس العالم للأندية، كان في ضغط أسفر عن حالة طرد لخالد عبد الفتاح أثرت على الأهلي كثيرا".

وخسر الأهلي على يد فلامينجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب طنجة، وحسم الفريق البرازيلي المركز الثالث بمونديال الأندية وحل الأهلي رابعًا.

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