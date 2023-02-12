مجدي عبدالغني: رعونة لاعبي الأهلي سبب خسارة برونزية المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - علق مجدي عبدالغني نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الأهلي من فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للاندية.

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وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية " الأهلي كان يستطيع الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي وتحقيق برونزية كأس العالم للأندية ولكن رعونة اللاعبين وعدم اهتمام بشأن إنهاء للهجمات التى اتيحت للفريق، أدت للخسارة برباعية.

وأضاف عبدالغني " الأهلي شرفنا فى بطولة كأس العالم للأندية وقدم مباريات كبيرة ولكن المارد الأحمر كان يستطيع الوصول لأبعد من ذلك وعلى الأقل كان تحقيق برونزية كأس العالم للأندية فى الإمكان.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي ونجح الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة،

قبل أن يفوز في مباراته الثانية على سياتل الأمريكي بهدف.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارتين ثقيلتين من ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية برباعية لهدف، قبل خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

يستعد الأهلي لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني السوداني، يوم السبت المقبل، في مستهل دور مرحلة المجموعات، حيث يتواجد الأحمر في المجموعة الثانية التي تضم فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.