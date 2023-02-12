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جهاد جريشة: طرد لاعب الأهلي صحيح وتقنية الفيديو أنقذت مصطفى غربال

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن الحكم الجزائري مصطفى غربال قدم واحدة من أسوأ مبارياته من خلال إدارته لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

 

قال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى غربال قدم واحدة من أسوأ مبارياته ولولا تدخلات تقنية الفيديو لخرج غربال بأخطاء كارثية".

 

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وأضاف: "ركلة جزاء فلامنجو صحيحة وتقنية الفيديو صححت لغربال وأنقذته".

 

وعن طرد خالد عبد الفتاح

قال: "قرار صحيح وكل عناصر الفرصة المحققة تحققت وبالفعل طرد اللاعب صحيح وركلة جزاء فلامنجو الثانية صحيحة".

 

وخسر الأهلي على يد فلامينجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب طنجة، وحسم الفريق البرازيلي المركز الثالث بمونديال الأندية وحل الأهلي رابعًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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