البنك الأهلي في قاع الجدول متأزما بتغيير 3 أجهزة فنية ..وكلمة السر الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - تأزم موقف فريق البنك الأهلي الكروي بعد سلسلة الهزائم في الأسابيع الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وآخرها اليوم أمام فاركو بهدف نظيف باستاد برج العرب ضمن الجولة الـ18، ماجعل الفريق يحتل مؤخرة الجدول برصيد 13 نقطة.

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وسادت حالة من الاستياء داخل إدارة النادي خاصة مع وجود 4 أجهزة فنية قادت الفريق منذ بداية الموسم وخلال الدور الأول فقط دون أي جديد بل ساء وضع الفريق فنيا وموقعًا بجدول الدوري وهم :خالد جلال وحلمي طولان وأمير عبد العزيز والقبرصي بابا فاسيليو الذي لم يحقق أي فوز في المباريات الثلاثة التي تولى فيها المسئولية وخسر في مباراتين أمام فيوتشر صفر/3 وفاركو اليوم بهدف نظيف، والتعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل منهما.

وتخشى إدارة النادي البنكي من استمرار تراجع النتائج والدخول مبكرًا ضمن الفرق المرشحة للهبوط لدوري القسم الثاني حيث لم يحقق الفريق خلال 18 مباراة سوى فوزين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 9 مواجهات.. أي نال هزائم في نصف المباريات التي لعبها.!

وسجل الفريق 17 هدفا فقط واهتزت شباكه 26 مرة حيث يتصدر مع طلائع الجيش فرق الدوري التي مني مرماهم بأهداف، مايعطي مؤشرًا على تواضع الفريق دفاعيا ومدى القدرة مستقبلا على الحفاظ على أي تقدم أو فوز خلال المباريات

حيث تعطي هذا المؤشرات رؤية للأجهزة الفنية المنافسة باستغلال نقاط ضعف الفريق الدفاعية.

سجل هدف فاركو اليوم أمام البنك محمود حماده في الدقيقة الرابعة، وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب جابر كامل ظهير أيسر فاركو في الشوط الثاني.

وألغي هدف للبنك الأهلي بداعي التسلل ،وأهدر كريم بامبو ضربة جزاء لصالح البنك الأهلي في الوقت القاتل ومع الدقيقة الأخيرة

ورفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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