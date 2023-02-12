جماهير الأهلي تتذكر تصريح كيروش ضد شريف وأفشة

ياسر رشاد - القاهرة - عاد تصريح كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي السابق لمنتخب مصر، ضد لاعبا النادي الأهلي محمد شريف ومجدي أفشة، إلى الواجهة مرة أخرى بعد المستوى الذي قدمه الثنائي في كأس العالم للأندية.

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وشهدت الساعات الأخيرة حالة غليان وغضب من جماهير القلعة الحمراء بعد النتائج المخيبة في مونديال الأندية خصوصًا بسبب تدني مستوى محمد شريف وأفشة، إذ أرجعت الجماهير سبب الخسارة في المبارتين الأخيرتين إلى الثنائي.

واستعادت جماهير الأهلي ذاكرتها بشأن تصريح كارلوس كيروش، إبان توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني، الذي استبعد الثنائي من قائمة الفراعنة وتلقى على إثر ذلك هجومًا لاذعًا من الجميع لتألقهما حينذاك مع النادي الأهلي، لكن يبدو أن المدرب البرتغالي كانت لديه وجهة نظر عميقة في مستوى شريف وأفشة الذي تجلى في الموسم الحالي، ما دفع الجماهير للمطالبة برحيلهما عن صفوف القلعة الحمراء في أسرع وقت.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم

للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي ونجح الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز في مباراته الثانية على سياتل الأمريكي بهدف.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارتين ثقيلتين من ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية برباعية لهدف، قبل خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

يستعد الأهلي لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الهلال السوداني السوداني، يوم السبت المقبل، في مستهل دور مرحلة المجموعات، إذ يتواجد الأحمر في المجموعة الثانية التي تضم فرق صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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