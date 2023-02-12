فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد قيادة ريال مدريد لتحقيق الفوز على الهلال في المباراة النهائي التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وانتهت المباراة بفوز الريال بخماسية مقابل 3 أهداف، سجل أهداف الفريق الملكي فينيسيوس جونيور "هدفين" وكريم بنزيما وفالفيردي "هدفين"، بينما سجل ثلاثية الهلال السعودي في المباراة موسى ماريجا ولوسيانو فييتو "هدفين".

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وسجل جونيور 3 أهداف في البطولة خلال مباراتين خاضهما الفريق الملكي، حيث نجح النجم البرازيلي في هز شباك الأهلي بالدور قبل النهائي، ثم هز شباك الهلال

بهدفين اليوم في النهائي.

وحصل فالفيردي على لقب ثاني أفضل لاعب في البطولة، حيث سجل 3 أهداف أيضًا، كما حصل فييتو على لقب ثالث أفضل لاعب بعدما سجل 3 أهداف في البطولة.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي لبطولة على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بعد التغلب عليه في المربع الذهبي، بينما تأهل ريال مدريد للنهائي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه 4-1 بنصف النهائي.

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