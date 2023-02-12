لاعبو المشروع القومي للموهبة يتألقون في بطولة مصر الدولية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر لاعبو ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو التابع لوزارة الشباب والرياضة بمستوى رائع خلال مشاركتهم في منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو، المقامة حاليا في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

حيث حققت لوجين عمرو عزت المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن تحت 59 كجم، وبينما نجحت اللاعبة زينه مصطفى فوزى المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 37 كجم ، وكما توج ياسين وليد مصطفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 57 كجم، وجاءت جاسمين محمد فرحات في المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن 37 كجم.

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بالإضافة إلى اللاعبة رغد شريف راغب المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن تحت 51 كجم، و توجت جميلة محمد سعيد المركز الثالث بالبرونزية في وزن تحت 51 كجم، وكما حقق اللاعب عبدالرحمن كرم عبد العاطي المركز الأول في وزن +65 كجم، وختم اللاعب البراء محمد شفيق بالميدالية الفضية رالمركز الثاني في وزن فوق 65 كجم.

وياتي المشروع القومي والبطل الأولمبي بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وذلك لاعداد أبطال لجميع الاتحادات الرياضية من

أجل حصد الميداليات الدولية والقارية في بطولات مختلفة.

ويستمر مجلس إدارة الاتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على خطة وزارة الشباب والرياضة في تصعيد الناشئين وخصوصا من ابطال المشروع القومي، من اجل وجود جيل قوي للتايكوندو المصري.

وشهد اليوم الأول للبطولة حضور جماهيري كبير ومنافسة قوية بين اللاعبين حيث منافسات الناشئين في أوزان (65+,33، 41،49،57،6) والناشئات أوزان (+59,29،37،44،) كجم.

ومن المنتظر أن تستمر منافسات الناشئين والناشئات والشباب والشابات حتى الثالث عشر من فبراير على أن تبدأ منافسات الرجال والسيدات يوم الرابع عشر من فبراير وتختتم في الخامس عشر من نفس الشهر.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.

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