ريال مدريد يهزم الهلال السعودي بخماسية ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية

ظفر ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية، السبت، عقب فوزه الكبير على نظيره الهلال السعودي بخمسة أهداف لثلاثة في نهائي احتضنه ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرياض.



احتاج بطل أوروبا 13 دقيقة ليفتتح التسجيل من كرة لعبها كريم بن زيما بين خطوط الهلال إلى البرازيلي فينيسيوس جونيورز الذي انفرد وسدد عن يمين عبد الله المعيوف هدفا أولا.



وبعد مضي أقل من 5 دقائق ضاعف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الغلة للريال مستفيدا من كرة مرتدة من دفاع الهلال وصلته داخل الجزاء ليُسددها قوية داخل المرمى هدفا ثانيا.



ونجح الهلال في تقليص الفارق عند الدقيقة 26 إثر تمريرة بينية رائعة من محمد كنو استقبلها المالي موسى ماريغا وانطلق بها قبل أن يُسكنها الشباك بقدمه عن يسار أندري لونين.



الشوط الثاني بدأه الهلال بنسق هجومي مرتفع كاد من خلاله أن يُدرك التعادل في أكثر من مناسبة، لكن الريال حسم الأمور تقريبا بهدفين مُتتاليين حملا توقيع كل من، بنزيما وفالفيردي في الدقيقتين 54 و58.



الهلال لم يرم المنديل وعاد ليُسجل في مرمى لونين هدفا ثانيا في الدقيقة 63 بأقدام الأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي تسلم كرة من سعود عبد الحميد وسدد في الشباك، غير أن فينيسيوس جونيورز وسع الفارق مُجددا للفريق الإسباني بهدف خامس أحرزه عند الدقيقة 69.



متعة الأهداف استمرت مع تسجيل الهلال هدف ثالث بطريقة جميلة جاء بعد تمريرة من ميشيل ديلغادو إلى فيتو الذي تجاوز دفاع الريال بمراوغة مميزة قبل أن يُسكن الكرة الشباك في الدقيقة 79.



اللقب هو الثامن لريال مدريد في مونديال الأندية، حيث سبق له أن توج بالكأس أعوام 1960، 1998، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018.



وحل الهلال ثانيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما ذهب المركز الثالث إلى نادي فلامنغو البرازيلي الذي انتصر على الأهلي المصري بأربعة أهداف لاثنين.



(الاناضول)