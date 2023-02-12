قدّم قميصاً موقّعاً لبيعه بمزاد علني.. ميسي ينضم لحملة التبرع لضحايا زلزال تركيا

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، للحملة التي يقودها التركي ميريح ديميرال، مدافع أتالانتا، والتي تهدف إلى جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام.



وبعد ساعات من وقوع الزلزال، دشّن ديميرال حملة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبيع من خلالها قمصان عدد من نجوم كرة القدم العالميين في مزاد علني، على أن يتم التبرع بعائداتها للمنكوبين.



وأرسل ميسي أحد قمصانه، الذي ارتداه من قبل في إحدى المباريات مع سان جيرمان، إلى ديميرال، على أن يتم بيعه في المزاد.



وكتب ديميرال عبر تويتر: "التالي هو ليونيل ميسي، نحن نبيع بالمزاد قميص ليو الذي ارتداه ووقع عليه في المباراة، سيتم التبرع بالدخل لصالح المناطق المتضررة من الزلزال".



ولم يكن ميسي هو اللاعب الوحيد من سان جيرمان، الذي انضم إلى هذه الحملة، فقد شارك فيها أيضاً زميلاه الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.



وكتب ديميرال: "أراد مبابي دعم ضحايا الزلزال من خلال حملتنا، نحن نبيع قميصه الموقّع بالمزاد، سيتم التبرع بجميع عائدات المزاد لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا".



وأوضح ديميرال في تغريدة أخرى عن البرازيلي: "التالي هو نيمار، الذي أراد أن يساهم بدعم ضحايا الزلزال من خلال حملتنا، نحن نبيع قميص نيمار جونيور عن طريق المزاد، سيتم التبرع بجميع عائدات المزاد لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا".



وكشف ديميرال عبر "تويتر" أيضاً أن الحملة نجحت في توفير مبلغ 6 ملايين ليرة تركية (319 ألف دولار أمريكي)، حتى ساعة كتابة الخبر.



وغرّد ديميرال: "وصل إجمالي مبلغ التبرع الخاص بحملتنا إلى 6 ملايين ليرة تركية، ستستمر مزاداتنا لبضعة أيام أخرى بمشاركة أسماء مهمة جداً".



كما أعلن مشاركة نجوم كبار في الحملة، على غرار البلجيكي كيفين دي بروين والنرويجي إيرلنغ هالاند، لاعبي مانشستر سيتي، وإيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.



وأكد ديميرال أن الحملة نجحت في بيع قمصان هازارد ودي بروين والإسباني ألفارو موراتا، بمبلغ 1 مليون ليرة تركي (53.1 ألف دولار)، موضحاً أن المبلغ تم إيداعه في حساب جمعية "Ahbap"، التي تعمل على تقديم جميع أنواع المساعدات للمحتاجين، عينياً ونقداً.

وكان ديميرال قد أعلن يوم الخميس 9 فبراير/شباط 2023، أنه نجح في بيع قمصان زملائه السابقين في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني باولو ديبالا، الإيطالي ليوناردو بونتشي، مقابل مبلغ كبير.



ونشر مدافع أتالانتا عبر تويتر: "في المزاد الذي بدأناه، وجدت 3 قمصان أصحابها، لقد تم بيع قمصان رونالدو وبونوتشي وديبالا التي كانت معروضة في المزاد بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 266 ألف دولار)".



وأضاف: "سيتم استخدام جميع عائدات البيع لمساعدة الأهالي في مناطق الزلزال".