الامارات | أداء الوحدة يتصاعد ببطء في منعرج الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطور أداء الوحدة تدريجياً للأفضل في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم تزامناً مع دخول المنافسة منعرجاً متقدماً بدأت فيه تتشكل ملامح الأندية المنافسة على اللقب، وهو ما ساعد «العنابي» على الاستمرار في حصد النقاط، ورغم أن الفريق يبدو أنه يزحف ببطء بتعادله في لقاءين من أصل أربعة خاضها منذ بداية العام آخرها أول من أمس أمام شباب الأهلي، فإنه مع ذلك يتقدم للأمام.

وخلال قمة «الفرسان» التي أوفت بوعودها كاملة من ناحية التشويق والإثارة فإن فريق الوحدة استطاع أن يقدم أداء فاق التوقعات رغم غياب الهداف الأول، البرازيلي جواو بيدرو، بداعي الإيقاف، إذ لعب الفريق بأسلوب جماعي، وقدم الوافد الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا أوراق اعتماده، وهو ما اتضح في عدم رضا بعض جماهير الفريق عن استبداله حتى مع وصول المباراة للوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبرر مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، قرار استبداله اللاعب بيريرا القادم من صفوف الهلال السعودي بجيانلوكا منيز؛ بعدم جاهزية الأول بشكل كامل لإكمال المباراة. وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالنسبة لي أنا احترام حالة الغضب التي شعر بها الجمهور من استبدال بيريرا، لكن اللاعب لم يخض أي مباراة كاملة منذ شهر نوفمبر الماضي».

في المقابل، أثنى مدرب فريق شباب الأهلي، البلجيكي ليوناردو جارديم، على الأداء الذي قدمه منافسه، وقال إن التنظيم الدفاعي لمنافسهم منعهم من بناء الهجمات، مشيراً إلى أن نتيجة التعادل 1-1 التي انتهت عليها المباراة كانت بطعم الخسارة للفريقين، في إشارة إلى أنها منحت منافسهم فريق الشارقة الحصول على صدارة الترتيب.

وأعرب المدرب عن رضاه عن الأداء الذي يقدمه فريقه، وقال: «أنا راضٍ عن الأداء وتطور اللاعبين مقارنة بالأندية الأخرى التي عززت صفوفها بلاعبين جدد».