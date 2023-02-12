الامارات | «مقياس».. الأسرع بسباق «بلوبوينت سبرينت» في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «مقياس» بشعار «نقابة بورسلي للسباقات»، وإشراف المدرب راشد بورسلي، بلقب بطولة «بلوبوينت سبرينت» للسرعة، في أبرز أشواط الأمسية السادسة من «كرنفال كأس دبي العالمي»، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار ميدان العالمي، ورعت أشواطها السبعة «نخيل» بإجمالي جوائز بلغ 780 ألف دولار.

وقدم «مقياس» بقيادة فارسه أوسكار شافيز، أداءً لافتاً في الشوط الخامس والرئيس «بلوبوينت سبرينت» البالغة جوائزه 180 ألف دولار، بعد أن نجح الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات، في قطع خط نهاية مسار الشوط، بالمركز الأول بزمن قدره 57 ثانية و10 أجزاء من الثانية، مفتوقاً بفارق «نصف رأس» عن صاحب المركز الثاني الجواد «ليديز تشيرش» المملوك لمارك دوبين، وإشراف المدرب جون باتريك مورتاج، وقيادة الفارس بن كوين.

وأكد «مقياس» موهبته على صعيد سباقات السرعة، خصوصاً أن لقبه في «بلوبوينت سبرينت» جاء بعد أسبوع من تتويجه على مضمار ميدان ذاته بلقب ثاني أشواط الأمسية الخامسة من الكرنفال، وإنما على مسافة 1200 متر.

كما شهدت الأمسية السادسة، وفي ثانية البطولات الكلاسيكية للموسم، انتزاع المهر «تول بوي» بشعار «كالوميت فارم» لقب «2000 غينيز الإماراتي»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، وجرت في الشوط السادس لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 150 ألف دولار، ليحقق «بول بوي» الانتصار الأول في مسيرته في أول ظهور له بمضمار ميدان.

وافتتح «بلو تريل» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الأمسية، بفوز رائع في الشوط الأول الذي جرى لمسافة 2000 متر عشبي، وخصص لفئة «هانديكاب»، بعد أن سجل الجواد المنتمي للفحل «توفيلو» تحت قيادة فارسه جيمس دويل، زمناً جيداً بلغ دقيقة و59 ثانية و20 جزءاً من الثانية، محققاً الفوز الأول له في «ميدان».

وفرضت خيول «شادويل» بإشراف المدرب مصبح المهيري، حضورها القوي في الأمسية، بحصدها انتصارين، جاء أولها بفوز الجواد «الكامل» بقيادة فارسه دين أونيل بلقب الشوط الثاني الذي خصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1600 متر رملي، قبل أن يظفر زميله في الإسطبل، بلقب بطولة «بيزنس باي شالنج» التي جرت في الشوط السابع والختامي، وخصصت لخيول فئة «ليستد» لمسافة 1400 متر عشبي.