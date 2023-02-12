الامارات | «شلفا» و«معرف» يتألقان في افتتاح ختامي المرموم للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق كل من «شلفا» و«معرف» في منافسات هجن أبناء القبائل بافتتاح فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، بمشاركة 1182 مطية في سن الحقاقة، تنافست بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، على مدار 24 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، وخصصت الأشواط الـ10 الأولى لهجن الإنتاج.

وفازت باللقب الأول في مهرجان ختامي المرموم المطية «شلفا» المملوكة إلى عامر محمد زايد المنصوري، بعدما حصدت صدارة التحدي الرئيسي للحقاقة البكار بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 5:49:3 دقائق.

في المقابل، تألق «معرف» في ثاني التحديات والمخصص للحقاقة الجعدان، ليمنح شعار خليفة سالم سعيد حلوكة اللقب بعد أن قطع مسافة التحدي في زمن قدره 5:48:5 دقائق.

وتتجدد المنافسة بين مؤسسات هجن أبناء القبائل اليوم، من خلال تواصل تحديات سن الحقاقة، إذ تشهد الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً، منها 14 شوطاً لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على رموز سن الحقاقة، كأسين للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتين للحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج، كما ستشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز إقامة ستة أشواط مفتوحة.

ويحصل الفائزون بالمراكز من الأول حتى الخامس في أشواط الرموز، ومن الأول حتى الـ10 في بقية الأشواط، على جوائز نقدية قيّمة. 1182 مطية في سن الحقاقة تنافست بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم.