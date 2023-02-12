الامارات | العنبري: النصر استحق الفوز على خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري، أن فريق النصر استحق الفوز في مباراة الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وانتهت بفوز العميد بهدف دون مقابل، مشيراً إلى أن النصر كان الأفضل في كل شيء خلال المباراة، وهو ما أعطاه الأفضلية في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان النصر قد حقق فوزاً صعباً على خورفكان خرج به من عنق الزجاجة الصعب والاقتراب من مراكز الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز 11 وابتعد سبع نقاط عن فريق الظفرة صاحب المركز قبل الأخير. ونجح اللاعب المغربي عادل تعرابت في إحراز هدف المباراة الوحيد، ليزيح الضغوط الكبيرة التي تراكمت على الفريق الفترة الماضية وقبل المباراة المهمة أمام الوصل في ديربي بردبي التاريخي.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد المباراة: «النصر كان الأفضل واستحق الفوز. فريق خورفكان لم يظهر بالصورة التي ترضي الجمهور والجهاز الفني، لكن يجب أن نتخطى هذه المباراة ونفكر في المباريات المقبلة، ومبروك للنصر الفوز المهم والحصول على النقاط الثلاث، وسيتم معالجة الأخطاء الفترة المقبلة».

أما مدرب النصر، الكرواتي غوران، فأكد سعادته بالفوز الذي تحقق وقال: «أعتقد أننا نجحنا في إثبات أن مباراة النصر وعجمان كانت غفلة من الفريق. نجحنا في العودة القوية أمام خورفكان، وأحرزنا هدفاً وأضعنا الكثير. فريق خورفكان لم يصل إلى مرمانا بهجمات مؤثرة، وأشكر اللاعبين وأعتقد أنها بداية جيدة للمباراة المقبلة».