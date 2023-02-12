الامارات | بني ياس بطلاً لدوري «الطائرة» للمرة الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت صحوة متأخرة فريق بني ياس إلى حسم لقب الدوري العام للكرة الطائرة، للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد أن كرر الفوز أمس على منافسه شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في لقاء إياب المباراة النهائية الذي أقيم في «الشامخة».

وكان «السماوي» حسم لقاء الذهاب لصالحه في دبي بالنتيجة ذاتها، وشهدت مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت أمس أيضاً، فوز فريق العين بثلاثة أشواط نظيفة على حساب منافسه الجزيرة.

واستفاق «السماوي» متأخراً في المباراة، إذ في الوقت الذي كان فيه شباب الأهلي قريباً من الفوز باللقاء، وتأجيل حسم اللقب ليمر عبر مباراة فاصلة الأربعاء المقبل على ملعب محايد، إلا أن بني ياس استطاع العودة بالنتيجة وحسم اللقاء لصالحه في نهاية المطاف.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الجانبين، وعاشت معها الجماهير لحظات عصيبة، نظراً لاستمرار فارق النقطة حتى اللحظات الأخيرة، لكن تماسك وتركيز شباب الأهلي ساعده في حسم الشوط لصالحه بـ35 مقابل 33.

وبالندية نفسها تواصلت الإثارة، لكن مع مرور الوقت نجح الضيوف في السيطرة على مجريات المباراة، واستطاعوا المحافظة على فارق النقاط، قبل أن يكسبوا الشوط الثاني بنتيجة 25-20.

وفي الوقت الذي دخل فيه الضيوف الشوط الثالث بمعنويات كبيرة، بفضل تقدمهم بشوطين، إلا أن بني ياس نجح في التماسك، واستعاد شخصيته، وحسم الشوط لصالحه بنتيجة 25-18، بفارق وصل إلى سبع نقاط.

وواصل بني ياس تفوقه وسيطرته على مجريات المواجهة بحسم الشوط الرابع في المباراة بنتيجة 25-18، بفارق كبير أيضاً وصل إلى تسع نقاط، ليقود المباراة لشوط حاسم، نجح أيضاً في حسمه لصالحه بنتيجة 15-5، ليفوز بذلك باللقاء بثلاثة أشواط مقابل شوطين ويتوج باللقب.

• بني ياس فاز في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي بالنتيجة نفسها (3-2).