الامارات | الإيطالية بورغيني تصعد جبل حفيت بطلة لـ «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت الإيطالية إليزا بورغيني، صدارة النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويختتم اليوم، بعد فوزها بمرحلة مجلس أبوظبي الرياضي (الثالثة وقبل الأخيرة) من السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، التي أقيمت في العين، أمس.

وتُوجت نجمة فريق تريك سيغافريدو الإيطالي، بطلة للمرحلة الثالثة (الجبلية) التي انطلقت من استاد هزاع بن زايد مروراً بأجمل معالم مدينة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كلم، في زمن قدره 2:48:24 ساعة، بمتوسط سرعة بلغت 38.1 كلم/ الساعة، وحلت زميلتها جايا ريليني، من فريق تريك سيغافريدو في المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث الإيطالية سيلفيا بريسكو، من فريق الإمارات إي دي كيو.

وبعد هذا الفوز حصلت إليزا بورغيني على القميص الأحمر الذي ترعاه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، متصدرة الترتيب العام للسباق، وفازت الألمانية لورينا وايبس من فريق إس دي ووركس الهولندي بالقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي، متصدرة بالنقاط، بينما حصدت جايا ريليني من فريق تريك سيغافريدو على القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360 كأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، فيما توجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق «كانيون سرام» بالقميص الأسود برعاية أبوظبي إكسبيرينس، متصدرة لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتتصدر إليزا بورغيني من فريق تريك سيغافريدو بعد نهاية المرحلة الثالثة الترتيب العام لطواف الإمارات للسيدات، بمجموع زمني بلغ 09:10:53 ساعات، تليها مواطنتها وزميلتها في الفريق نفسه جايا رياليني التي حققت مجموع زمني 09:11:00 ساعات، وتأتي الإيطالية الأخرى سيلفيا بيرسيكو من فريق الإمارات أي دي كيو في المركز الثالث بمجموع زمني يبلغ 09:12:11 ساعات.

وتوج الفائزات بالقمصان الأربعة كل من رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، ومُمثلة عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية فاطمة العلي، ومدير مكتب الاتصال - جامعة الإمارات غالية الأحبابي، والقائم بأعمال مديرية شرطة العين، العقيد فاضل غدير الشامسي، ومدير برامج الرحلات العتريفية في دائرة الثقافة والسياحة عاتي الظاهري.

وتقام اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، برعاية «بريسايت»، انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي، ووصولاً إلى منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي لمسافة 119 كلم.

الخييلي: طواف الإمارات للسيدات يعزّز جهود الارتقاء برياضة المرأة

أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن طواف الإمارات للسيدات يعزز من الجهود الرامية للارتقاء برياضة المرأة التي تحظى بدعم كبير في الدولة، ويعد الطواف استكمالاً للنجاحات التي حققها اسم طواف الإمارات على المستوى العالمي، والذي يترجم اليوم بوجود طواف للسيدات للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط، مشدداً على أهمية الحدث بالنسبة إلى الرياضة النسائية، من أجل تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وقال: «إن تنظيم طواف الإمارات للسيدات يؤكد مكانة الدولة في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ويعد استمراراً للنجاحات التي حققها الطواف على مستوى الرجال في النسخ السابقة، ليصبح الواقع حقيقة بوجود طواف عالمي للدراجات الهوائية للسيدات ضمن الأجندة العالمية لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».

وأكد أن مثل هذه الفعاليات والأحداث الكبرى يسهم في تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، التي لم تعد تركز فقط على الجوانب البدنية، وإنما تمتد للعلاقات والتلاحم المجتمعي، بما يقودنا إلى تحقيق ثقافة صحية رياضية مستدامة للجميع، تعزز من نمط الحياة اليومية، وترفع نسب الوعي بأهمية الرياضة في مواجهة التحديات والمعوقات الصحية، لافتاً إلى أن الطواف سيعزز أيضاً من انتشار ممارسة رياضة الدراجات لدى الفتيات من مختلف الأعمار بالدولة، وزيادة قاعدة الفرق والممارسين، بما يعود بالنفع على رياضة الإمارات.