اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري «الهواة»

الفجيرة - العروبة 17:20

التعاون - العربي 17:20

الحمرية - الذيد 17:25

غلف إف سي - حتا 17:25

ليدز - مان يونايتد 18:00

سيتي - أستون فيلا 20:30

سيلتا فيغو - أتلتيكو 19:15

بلد الوليد - أوساسونا 21:30

فياريال - 00:00

يوفنتوس - فيورنتينا 21:00

نابولي - كريمونيزي 23:45

الدوري الألماني

كولن - فرانكفورت 20:30

الدوري الفرنسي

كليرمونت - مرسيليا 21:00

ليون - لانس 23:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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