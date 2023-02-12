الامارات | ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية.. 9 أهداف في الأهلي والهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يجد فريق ريال مدريد أي صعوبة في الفوز بلقب كأس العالم للأندية عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، وذلك بعد أن كان قد فاز على الأهلي المصري برباعية في الدور نصف النهائي، ليؤكد أحقيته وقوته في البطولة العالمية الذي توج بها للمرة الخامسة في تاريخه.

وتقدم ريال مدريد في المباراة النهائية بهدفين في أول 20 دقيقة عن طريق البرازيلي فينسيوس، وفالفيردي، قبل أن يعود الهلال بهدف تقليص الفارق بهدف ماريغا، في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

وفي الشوط الثاني نجح ريال مدريد في إحراز 3 أهداف عن طريق كريم بنزيما، وفالفيردي، وفينسيوس، ويقوم مدرب ريال مدريد بتغيير أبرز عناصر الفريق وينجح الهلال في إحراز هدفين عن طريق لوسيانو، لتنتهي المباراة بنتيجة تاريخية وأكبر نتيجة في المباريات النهائية بتاريخ البطولة 5-3 ويتوج ريال مدريد بأسهل ألقابه والخامس في تاريخه.