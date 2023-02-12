بخماسية في شباك الهلال.. ريال مدريد يتوّج بلقب كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط المغربية.

وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى نهائي المونديال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، فيما استطاع ريال مدريد التأهل إلى النهائي بالفوز أمام الأهلي بنتيجة 4-1.

تقدم ريال مدريد سريعا عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقة 12 من تمريرة مميزة من بنزيما.

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وفي الدقيقة 18، سجل فالفيردي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد.

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وفي الدقيقة 26، نجح ماريجا في تقليص الفارق مسجلا الهدف الأول لصالح الهلال السعودي بعد انفراده بحارس مرمى ريال مدريد وتمر الكرة من أسفل يده داخل المرمي.

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وفي الشوط الثاني، نجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد بعد تمريرة مميزة من فينيسيوس بالدقيقة 54.

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وأضاف فالفيردي الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 58.

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وتمكن فييتو من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للهلال بعد انفراد بحارس ريال مدريد في الدقيقة 63.

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وفي الدقيقة 69، أضاف فينيسيوس الهدف الخامس لريال مدريد في مرمى الهلال.

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ونجح فييتو في تسجيل الهدف الثالث للهلال في مرمى ريال مدريد، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الملكي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وبدأ الهلال مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندري كاريلو - لويسيانو فييتو - سالم الدوسري – محمد كنو.

خط الهجوم: موسى ماريجا.

ودخل ريال مدريد مواجهة الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.