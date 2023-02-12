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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 11-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: شارك أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض اليوم السبت استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين.

أحمد فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

شارك أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض اليوم السبت استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

خسر الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

الفحص الطبى يحدد موقف محمد عواد من المشاركة فى تدريبات الزمالك

يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم السبت، لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يخضع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت، لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى أمس، الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولى.

طالب البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى من أجل التركيز في مواجهة سموحة المقبلة فى الدورى، لتحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط بعد سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق الأبيض على مستوى البطولة المحلية وكان أخرها الخسارة أمام فاركو بثلاثية نظيفة في الجوة الماضية من الدورى الأمر الذى تعاهد عليه اللاعبون لتصحيح المسار.

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تجهيز المصابين داخل صفوف الفريق الأبيض، وعلى رأسهم التونسي حمزة المثلوثى، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

كلف البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جهازه المعاون برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة.