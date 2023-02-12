شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الهلال شرف الكرة العربية والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عماد متعب، نجم الأهلى السابق، نادى الهلال السعودى، على المستوى الجيد الذى قدمه في بطولة كأس العالم للأندية، وظهوره بأداء جيد أمام ريال مدريد الإسبانى، موضحا أن الفريق شرّف الكرة العربية والسعودية.

وقال متعب، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق عن مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلي مؤكداً أن النادى الأهلى قدم أداء جيد يُشكر عليه، خصوصاً أن الفريق خاض 4 مباريات في وقت قصير جداً.

ووجه نجم الأهلى السابق الشكر لجمهور القلعة الحمراء الذى ساند الفريق الأحمر، مشدداً عليهم بضرورة الفخر بفريقهم بنسبة 100%؛ لأن اللاعبين أدوا ما عليهم ولم يقصروا في الملعب، متمنيا تتويج المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي والمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى.

واختتم نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة حديثه قائلا: "أنا فخور كونى أنتمى للنادى الأهلى والحمد لله على نعمة الأهلى، خصوصاً أنه أحرج الأندية الكبرى وعلى رأسهم ريال مدريد الإسبانى وقدم أمامه مستوى قوياً".

وفى سياق متصل انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار، قرابة 60 مليون جنيه، من جراء مشاركته في كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالمغرب، بعد تحقيق المركز الرابع بالبطولة.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية وعلى سياتل ساوندرز الأمريكي قبل أن يخسر من ريال مدريد في نصف النهائي ثم فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، والثالث على 2.5 مليون دولار والرابع 2 مليون دولار والخامس 1.5 مليون دولار والسادس 1 مليون دولار.