شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: الطرد أثر علينا أمام فلامنجو.. وأجبرنا على التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، عن حزنه بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2/4 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد القادر، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "الطرد الذي تعرض له خالد عبد الفتاح أثر على سير المباراة وأجبرنا على التراجع رغم أننا كنا متفوقين في النتيجة والسيطرة على مجريات اللقاء".

وأضاف لاعب الأهلى: "الوضع تغير بعد الطر كونه أثر على نتيجة المباراة وجعلنا مضغوطين في الربع ساعة الأخيرة وخسارة المباراة".

وتابع عبد القادر، إن الأهلى كان يسير بشكل جيد في مباراة فلامنجو، و قال: "أهدرنا ركلة جزاء واللي ربنا كتبه خير، ونحاول فصل هذه الصفحة والتركيز في المباريات القادمة".

وخسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2/4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال، وساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسى خليل حساني، وتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجويانى أندريس ماتياس ماتونتي، وتولى ألفنزويلى خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية ألفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبى نيكولاس جالو.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشنأوى وخالد عبد ألفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وحمدى فتحى ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسى تأو ومحمد شريف.