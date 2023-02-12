شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 11/ 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم السبت، الموافق، 11 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، خسارة الأهلي من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال، وساعده مواطنه مقران جوراري، والتونسى خليل حساني، وتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجويانى أندريس ماتياس ماتونتي، وتولى ألفنزويلى خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية ألفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبى نيكولاس جالو.

بعثة الأهلى تعود مساء غدا بعد حصوله على المركز الرابع فى مونديال الأندية

تعود بعثة النادي الأهلي غدا الأحد، قادمة من طنجة المغرب بعد حصوله علي المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي. ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي علي طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تقل 82 فردا، على أن تصل مطار القاهرة الدولي في العاشرة مساءً. الأهلى يهزم الجزيرة 27/14 فى دورى سيدات اليد فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 27/14 فى إطار سادس جولات المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023. وشهدت هذه الجولة تعادل الزمالك مع سبورتنج بنتيجة 20/20. من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم 12 فبراير الجارى موعدًا لمؤجلتى الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

مجموعة الأهلى.. صن داونز يتقدم على الهلال السودانى بهدف فى الشوط الأول