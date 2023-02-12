شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 2 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها خسارة النادى الأهلى برونزية مونديال الأندية أمام فلامنجو البرازيلى.
الأهلي يخسر من فلامنجو 2/4 ويحقق المركز الرابع فى مونديال الأندية
خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.
بعثة الأهلى تعود مساء غدا بعد حصوله على المركز الرابع فى مونديال الأندية
تعود بعثة النادي الأهلي غدا الأحد، قادمة من طنجة المغرب بعد حصوله علي المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.
فاركو يفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف فى الدورى
حقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.
طلائع الجيش يخسر أمام الداخلية بهدف نظيف فى الظهور الأول لعماد النحاس
فاز فريق الداخلية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
تأهل يسري سامي، لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته فى منافسات وزن 60 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.
قرر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين أندرو وجيه لتدريب منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى بطولة العالم للناشئين والناشئات باستراليا - يوليو 2023.
يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم السبت، لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.