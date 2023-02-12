7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 2 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها خسارة النادى الأهلى برونزية مونديال الأندية أمام فلامنجو البرازيلى.

الأهلي يخسر من فلامنجو 2/4 ويحقق المركز الرابع فى مونديال الأندية

خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

بعثة الأهلى تعود مساء غدا بعد حصوله على المركز الرابع فى مونديال الأندية