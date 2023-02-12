شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 2 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها خسارة النادى الأهلى برونزية مونديال الأندية أمام فلامنجو البرازيلى، وخضوع محمد عواد حارس الزمالك للكشف الطبى لتحديد موقفه أمام سموحة.

الأهلي يخسر من فلامنجو 2/4 ويحقق المركز الرابع فى مونديال الأندية

خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع. طلائع الجيش يخسر أمام الداخلية بهدف نظيف فى الظهور الأول لعماد النحاس فاز فريق الداخلية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فاركو يفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف فى الدورى

حقق فريق فاركو فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، سجل الهدف محمود حمادة فى الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

تأهل يسري سامي، لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته فى منافسات وزن 60 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.

قرر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين أندرو وجيه لتدريب منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى بطولة العالم للناشئين والناشئات باستراليا - يوليو 2023.

فيوتشر يرتدى الزى الأحمر فى مواجهة إسكو دى كارا بالكونفدرالية

عقد الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وإسكو دي كارا فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام فى السادسة مساء غد، الأحد، على ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي. أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، تصدر الزمالك جدول ترتيب المرحلة الثانية حتى الآن برصيد 6 نقاط فعلية، بعد خوض جولتين بهذه المرحلة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023.

الجونة يخاطب لجنة الإسماعيلى لصرف أموال صفقة الشبراوى

فتح مسئولو نادى الجونة خطوط اتصال مع اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، لإنهاء أزمة قيمة صفقة لاعبهم السابق محمود الشبراوى، والتى تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، بعدما تأخر الإسماعيلى فى إرسال قيمة الصفقة، الأمر الذى أغضب مسئولى النادى الساحلى ودفعهم لتقديم شكوى فى اتحاد الكرة ضد القلعة الصفراء.