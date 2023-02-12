شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: جاهزون لمواجهة إسكو التوجولى.. وخبراتنا ترجح كفة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام أسكو كارا بطل توجو.

ويواجه فيوتشر نظيره أسكو كارا بطل توجو، غدا الأحد، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال ماهر: "نمتلك لاعبين لديها خبرة كبيرة في الأجواء الأفريقية، وسبق لها وأن لعبت في مثل هذه الظروف، انا كذلك سبق لي كمدرب أن اتواجد في البطولات والأفريقية".

وأضاف: "واجهنا الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وحققنا معهم نتائج إيجابية، والفريقان لديهما خبرة كبيرة في البطولات الأفريقية".

وتابع المدير الفني لفيوتشر حديثه: "لن أكشف التكيتك الذي سوف يخوض به فريقي المباراة، لكن كل ما أضمنه لك أن تجد 11 لاعب في الملعب في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز".

وأتم: "فريق أسكو كارا يمتلك عناصر في الخط الأمامي جيدة، وأيضًا اللاعبين المتواجدين على أطراف الملعب".