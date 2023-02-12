شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط للسلاح بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل الصاعد عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، تحت 17 سنة، في تحقيق المركز الأول وذهبية بطولة البحر المتوسط والتي تستضيفها كرواتيا في الفترة من 11 حتى 12 فبراير الجاري، بعد فوزه بالمباراة النهائية.

وتمكن طلبة من الفوز على نظيره بطل إسبانيا في اللقاء النهائي بنتيجة 15-7 ليحصد بذلك ذهبية البطولة، فيما يحصد البطل الاسباني الميدالية الفضية بينما حقق أبطال المنتخب الإيطالي المراكز من الثالث للثامن.

حقق البطل عبد الرحمن طلبه الفوز على اللاعب إيطاليا ماركو بانازولو في نصف النهائي بنتيجة 10-15، وفي دور ربع النهائي تغلب طلبه على بطل إيطاليا فدريكو دي ميتشلي بنتيجة 15-6.

واستهل عبدالرحمن طلبه مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، ليحتل صدارة جدول الترتيب عقب انتهاء المجموعات.

وتأهل طلبة لدور ثمن النهائي مباشرًة ليحقق فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب على بطل كرواتيا لوكا بوبليك بنتيجة 15-0.

يذكر أن البعثة المصرية بالبطولة شهدت مشاركة عبدالرحمن طلبة فقط الذي نجح في الفوز بذهبية سلاح الشيش.