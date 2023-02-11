شكرا لقرائتكم خبر عن جالتييه يعلق على هزيمة باريس سان جيرمان.. وموعد عودة ميسي ومبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتعليق على هزيمة الفريق أمام نظيره موناكو، وخوفه من مواجهة بايرن ميونيخ.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة أمام نظيره موناكو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء القادم، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطالأوروبا.

وقال جالتييه لـ "أمازون برايم" عقب نهاية اللقاء: أنا غاضب لأن البداية كانت كارثية، كان لدينا أمل في الهدف، واستقبلنا هدفًا ثالثًا في فترة انتقالية، العودة بعد نتيجة 3-1 أكثر تعقيدًا.

وتابع: هناك غضب، لدينا غيابات، فيروس إصابات، إنه وقت صعب على الجميع اللاعبين والجماهير.

وأردف: لدينا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء (ضد بايرن ميونخ) أنا قلق بشأن تلك المباراة، ونحتاج إلى استعادة الطاقة والثقة واللاعبين المتاحين،تلقينا الكثير من الأهداف منذ بداية الشوط الثاني، علينا أن نحقق التوازن.

وأكد: في الشوط الثاني، لم تكن هناك تسديدات ولا رد فعل، إنه غير كاف، بعد ثلاث دقائق، فشلت الخطة.

وواصل: كان هناك نقص في الحدة، هذا هو الوضع الحالي للفريق، لا أستطيع الاختباء وراء ذلك، حالة الفريق هكذا، إنه غريب ولكنهحقيقي، من الغريب أن نقول ذلك بصفتك مدربًا لباريس سان جيرمان، لكن هذا هو الواقع الحالي.

وعن جاهزية مبابي وميسي قبل مواجهة بايرن ميونيخ: لا أعتقد أن مبابي سيلعب، هناك مباريات أخرى ونحن معه لا نتحمل أي مخاطرة،نأمل أن يتعافى بشكل جيد.

واختتم: آمل أن يتمكن فيراتي وميسي، وآخرين على مقاعد البدلاء من لعب المباراة.