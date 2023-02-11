نهائي مونديال الأندية.. ريال مدريد يتقدم على الهلال في شوط أول مثير (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، بتقدم "الميرينجي" بهدفين مقابل هدف، في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط المغربية.

وكان الهلال السعودي قد تأهل إلى نهائي المونديال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، فيما استطاع ريال مدريد التأهل إلى النهائي بالفوز أمام الأهلي بنتيجة 4-1.

تقدم ريال مدريد سريعا عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقة 12 من تمريرة مميزة من بنزيما.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/BBvhxgA6YUjA2

وفي الدقيقة 18، سجل فالفيردي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/RKXtCho5zZbGS

وفي الدقيقة 26، نجح ماريجا في تقليص الفارق مسجلا الهدف الأول لصالح الهلال السعودي بعد انفراده بحارس مرمى ريال مدريد وتمر الكرة من أسفل يده داخل المرمي.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/TN4rinYK9ekiq

وبدأ الهلال مبارة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار - أندري كاريلو - لويسيانو فييتو - سالم الدوسري – محمد كنو.

خط الهجوم: موسى ماريجا.

ودخل ريال مدريد مواجهة الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.