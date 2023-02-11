ما هي مكاسب الأهلي «المالية» من كأس العالم للأندية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أنهى النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية باحتلال المركز الرابع، وذلك بعد خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" بطنجة.

واستهل الأهلي مشواره في المونديال بخوض المباراة الافتتاحية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (3-0)، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بنتيجة (1-0) في لقاء دور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، خسر الأهلي أمام بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من فلامنجو.

وحصل الأهلي على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة (2012)، بينما يظل أفضل مشاركات القلعة الحمراء من خلال الحصول على الميدالية البرونزية في نسخ: (2006 - 2020 - 2021).

وأشار موقع "مصراوي" إلى أنه بحسب جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن بطل مونديال الأندية يحصل على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني، و2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و2 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

ولفت الموقع إلى أنه رغم فارق نصف مليون دولار للأهلي عن آخر نسختين من خلال الحصول على جائزة المركز الثالث في نسختي (2020 و2021)، إلا أن الفريق الأحمر حقق مكاسب مالية ضخمة في النسخة الحالية (2022).

وأضاف أنه من المقرر أن يحصل الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ(2 مليون دولار) أي ما يوازي (60 مليون جنيه) بجانب الحصول على (10 ملايين جنيه) من جانب الشركة الراعية للفريق في البطولة أي سيكون المجموع (70 مليون جنيه).

وبالمقارنة بين النسخة السابقة، فإن النادي الأهلي حصل على (2.5 مليون دولار) أي ما يوازي (40 مليون جنيه) بجانب الحصول على (10 ملايين جنيه) من الشركة الراعية للفريق في البطولة ليكون المجموع (50 مليون جنيه تقريبًا)، (لكن مع فارق اختلاف قيمة الجنية مقابل الدولار).

وبذلك يكون الأهلي حقق أكبر استفادة مالية خلال تاريخ مشاركاته في البطولة المونديالية والتي بدأت منذ نسخة (2005) والتي أقيمت في اليابان ثم نسخة (2006) و(2008) و(2012) و(2013) و(2020) و(2021).