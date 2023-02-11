مجموعة الزمالك.. الترجي يخطف فوزا مثيرا على المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

استهل فريق الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بتحقيق الفوز على المريخ السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي".

انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي والمريخ بالتعادل السلبي، وسط سيطرة تامة للفريق التونسي على مجريات وسط الملعب، لكن افتقد الفريق التونسي لتحويل الفرص إلى أهداف محققة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الترجي التونسي من تسجيل هدف الفوز من خلال محمد أمين توغاي في الدقيقة 94 من عمر اللقاء ليحقق الفريق التونسي فوزه الأول في دور المجموعات.

ويقع الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، رفقة كل من الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وكان الزمالك خسر مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي أمام أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، ليتقاسم الترجي وبلوزداد صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط مع تواجد الزمالك والمريخ في المركزين الثالث والرابع بصفر من النقاط.

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